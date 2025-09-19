Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Катав-Ивановском районе восстановили работу проводного интернета

В Катав-Ивановском районе устранили разрыв оптоволоконного кабеля, из-за которого жители остались без проводного интернета. Доступ к сети восстановлен, сообщили в пресс-службе уральского офиса «Ростелекома».

Как сообщалось ранее, авария произошла вечером 18 сентября. Жители населенных пунктов Катав-Ивановского района не могли пользоваться проводным интернетом. Специалисты приступили к ремонтным работам ночью, уточнили в пресс-службе провайдера.

