Двух челябинцев осудили за продажу данных абонентов мобильного оператора

Курчатовский районный суд Челябинска признал двух местных жителей виновными в незаконном получении и разглашении сведений, составляющих коммерческую тайну (ч. 3 ст. 183 УК РФ). За продажу сведений об абонентах одного из крупнейших операторов связи им назначено наказание в виде штрафа в размере 50 тыс. руб. каждому, сообщает пресс-служба УФСБ России по Челябинской области.

Преступления выявили сотрудники регионального управления ФСБ в октябре 2024 года в рамках обеспечения компьютерной и информационной безопасности. Установлено, что южноуральцы организовали в интернете сервис по продаже сведений о клиентах одного из крупнейших операторов телекоммуникационных услуг, составляющих коммерческую тайну.

Уголовное дело возбудил и расследовал следственный орган УФСБ по региону.

Кроме того, в августе этого года сотрудники ведомства вместе с полицией выявили аналогичное преступление и задержали трех жителей Челябинска. По версии следствия, горожане за денежное вознаграждение передавали сведения об абонентах оператора сотовой связи неустановленным пользователям мессенджера Telegram. Уголовное дела в отношении задержанных расследуют сотрудники МВД.