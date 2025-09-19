Актриса Юлия Снигирь стала амбассадором Lamoda

Актриса Юлия Снигирь стала героиней новой рекламной кампании сезона FW’25 премиум-сегмента марок Lamoda. По сюжету ролика в течение дня актриса меняет традиционные образы: утром выбирает более комфортную одежду, днем носит деловой костюм, а вечером — наряд для коктейля. Все комплекты собраны стилистами компании с использованием одежды таких марок, как A. P. C., MM6, Yuzefi, Yves Saint Laurent, Trussardi, Moschino и других. Рекламная кампания является продолжением процесса рестайлинга бренда Lamoda.

