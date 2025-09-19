Бастрыкину доложат об избиении ребенка в детском саду Нижнекамска

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе проверки случая с избиением ребенка в детском саду в Нижнекамске. Об этом сообщает пресс-служба СК России.

По данным ведомства, воспитательница детского сада нанесла побои ребенку во время прогулки. Проводится проверка по ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).

Руководителю СУ СКР по Татарстану Валерию Липскому поручено доложить главе СК России о результатах проверки.

Марк Халитов