Решение о расширении ОЭЗ «Кулибин» будет принято до конца 2025 года

Окончательное решение о расширении нижегородской особой экономической зоны «Кулибин» за счет территории в Борском районе Нижегородской области будет принято до конца 2025 года. Об этом «Ъ-Приволжье» сообщил заместитель министра экономического развития РФ Святослав Сорокин на полях международного форума ОЭЗ в Нижнем Новгороде.

Заместитель министра экономического развития России Святослав Сорокин

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В свою очередь замгубернатора Андрей Саносян рассказал, что заявка минэкономразвития уже рассмотрена. По ней был выдан ряд замечаний, которые нижегородское правительство уже отработало и устранило. Теперь нижегородские власти ждут окончательного решения об утверждении заявки.

Как писал «Ъ-Приволжье», заявку на расширение ОЭЗ «Кулибин» за счет территории в Борском районе нижегородские власти подали в ноябре 2024 года. В этой заявке в состав ОЭЗ предлагается включить площадку на берегу Волги. Это позволит кроме производственных площадей построить мультимодальный порт и организовать перевалку грузов на речной транспорт.

Основная часть ОЭЗ «Кулибин» находится в Дзержинске. Она занимает до 724,7 га. В состав ОЭЗ входят государственная территория (более 400 га), а также частные площадки ДПО «Пластик», «Ока-Полимер» и «Синтез ОКА».

Андрей Репин