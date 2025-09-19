Бизнес ЦФО сэкономил 1,3 млрд рублей на обнулении ввозных пошлин

За восемь месяцев 2025 года компании регионов Центрального федерального округа, в том числе Черноземья, сэкономили на обнулении ставок ввозных пошлин для товаров критического импорта 1,3 млрд руб. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального таможенного управления.

В частности, тамбовские бизнесмены сохранили 69,1 млн руб. По этому показателю регион занял третье место в округе. На первой позиции — Владимирская область с сэкономленными 784,7 млн руб., на второй — Москва и Московская область с 332,5 млн руб.

Правительство России ввело нулевые ставки таможенных пошлин для более чем тысячи товаров. В льготный перечень вошли медикаменты, медицинское оборудование, продовольствие, а также сырье для промышленности. Принятая властями мера направлена на поддержку отечественных компаний, участвующих во внешнеэкономической деятельности в условиях санкций.

Кабира Гасанова