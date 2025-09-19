ОСАГО по осени пересчитают

За ремонт машины доплатят страховщики — автомобилистам обещают увеличить выплаты по ОСАГО, но только в том случае, если изначальной суммы не хватило на восстановление машины после ДТП. При оценке ущерба из полисов могут убрать износ транспортного средства и деталей, что существенно уменьшает размер компенсации. Что стоит за реформой ОСАГО, которую продвигаю сами страховые компании и планирует рассмотреть Госдума в осеннюю сессию? И как получить на ремонт по страховке больше лимита? Выясняла Аэлита Курмукова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

95% автомобилистов получают выплаты по ОСАГО, а не направление на ремонт после ДТП, утверждают в Российском союзе автостраховщиков. А это значит, что восстановление машины сейчас становится проблемой клиентов и не несет убытков для страховых. Максимальный лимит компенсации, если в аварии нет пострадавших, 400 тыс. руб., и в России его не меняли 11 лет. При этом стоимость комплектующих и нормо-часа только за последние три года выросли минимум на треть. По факту страховщики, как говорят опрошенные “Ъ FM” юристы, делают все, чтобы снизить размер выплат, хотя сами полисы продолжают дорожать. Отсюда тысячи исков к страховым компаниям. Так что им проще доплатить за износ (максимум это 50%), чем судиться, не исключает бывший вице-президент Автомобильной сервисной ассоциации, управляющий директор «Такси-трейд» Александр Казаченко: «У нас все ограничено: достаточную компенсацию не получишь, сам ничего не отремонтируешь, будешь добавлять из своих средств, если у тебя нет каско. Условно, фара для Haval Jolion в единой методике расчета стоит 7 тыс. руб., а цена оригинала — 45-50 тыс. руб. Исходя из этих поправок, если они прокатят, вы получили 7 тыс. руб., к примеру, износ составлял 30%. Вам перечислят эти деньги, а потратите вы на самом деле 50 тыс. руб.».

В случае введения новых правил на станции техобслуживания после посещения офиса страховых поедут еще меньше людей, не исключают собеседники “Ъ FM”, ведь это дополнительные согласования и бумажная волокита. Но клиенты, как отмечают в Российском союзе автостраховщиков, сами смогут выбрать сервис, сумма возмещения станет больше, а срок обращения за повторной выплатой, как следует из поправок, составит 90 дней. Так что плюсов, кажется, больше. Только вот размер расходов на ремонт по единой методике ЦБ сильно отличается от реальных цен. Взять хотя бы стоимость нормо-часа работ в случае Mercedes-Benz или BMW. В Москве это 1050 руб., но если приехать без согласования от страховой, то 2 тыс. руб. Так что реформа системы возмещений по ОСАГО, скорее, снизит количество исков против страховых и виновников ДТП, не исключает адвокат Ирина Кузнецова:

«ОСАГО фактически не закрывает потребность в том, чтобы произвести ремонт, и не защищает виновника ДТП.

Пример: страховая компания насчитала по этому полису 500 тыс. руб., уменьшила эту цифру на сумму износа и выплатила 300 тыс. руб. Кроме того, 100 тыс. руб. они еще доберут именно с виновника. Люди судятся, когда недовольны выплатой по страховке. Еще бывает так, что автовладельцы приезжают на СТО по направлению, а там с них требуют доплату. Они хотят такие споры увести от себя. Если бы клиентам страховых изначально организовали ремонт по разумной цене, то большая их часть не ходили бы в суды, только те, кто любит посудиться и хотели бы заработать».

Но получить направление на станцию техобслуживания по ОСАГО практически невозможно. Сервисы отказывают и страховым, и клиентам, опасаясь штрафов. На ремонт у них по закону всего 30 дней. Сейчас этот срок предлагают увеличить до 45 суток. И это бы поменяло ситуацию, подчеркнул руководитель компании Fit Service «Павелецкая» Александр Гоман: «Сложности касаются американских автомобилей. И это не просто производители, а мировые бренды, которые имеют заводы в Соединенных Штатах. Возьмем, к примеру, Honda CR-V с подвесным карданным валом для полноприводных машин: клиент с момента оплаты и до выдачи автомобиля ждал 62 дня. Две недели — это хороший люфт для Японии и отличный вариант добраться до рынка ОАЭ. Когда ставят в безвыходное положение безакцептной офертой: ребят, на ремонт есть только 30 дней, потом штраф, какой бизнес пойдет туда, где есть такой высокий риск?

Эти 15 дней в ОСАГО не зря просятся. Это заметно расширит белый рынок сервиса, продажи запчастей, кузовного ремонта».

Проблем с запчастями, как выясняется, сейчас нет, рынок успел перестроиться. Китайские комплектующие за год подорожали на 10%, западные — на 30% по сравнению с европейским прайсом. А вот с онлайн-программированием новых премиальных машин, ввезенных по параллельному импорту, остаются сложности. У сервисов нет связи ни с заводами-производителями, ни с дилерами. Так что приходится экспериментировать, признаются собеседники “Ъ FM”. Чтобы привязать деталь к Mercedes-Benz S-Class в кузове W223, например, нужно закладывать 150-200 тыс. руб. У официальных дилеров при ТО эту статью расходов клиенты могли даже не заметить.

Аэлита Курмукова