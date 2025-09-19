Страховщиков довели до суброгации

Служба финансового уполномоченного фиксирует значительный рост числа жалоб клиентов страховщиков на затягивание ремонта автомобилей по страховым случаям. В основном это касается сложного ремонта, когда доставка необходимых запчастей из-за рубежа растягивается на многие месяцы. При этом по ОСАГО установлено законодательное ограничение сроков ремонта, тогда как по каско таких требований нет. В этих случаях клиенты имеют право предъявлять претензии страховым компаниям, считают юристы. В свою очередь, страховщики могут предъявить требования к дилерам или импортерам, если задержки вызваны нарушениями с их стороны.

За восемь месяцев 2025 года число жалоб клиентов страховщиков по ОСАГО достигло 58,8 тыс., превысив показатель прошлого года на 20%. За тот же период число жалоб по каско увеличилось на 30%, до 3,6 тыс. Такие данные предоставили “Ъ” в службе финансового уполномоченного. При этом количество жалоб может быть больше, поскольку не все клиенты страховых компаний «доходят» до этой стадии урегулирования спора, отмечает финансовый уполномоченный Светлана Максимова. Зачастую страхователи жалуются на слишком долгий срок ремонта.

«В нашей практике встречаются ситуации, когда страховщик предлагает срок и 180, и даже 240 дней для ремонта после предоставления машины на станцию»,— рассказывает Светлана Максимова.

Участники авторынка называют несколько факторов, приводящих к длительным срокам ремонта. По ОСАГО в год ремонтируют около 10% от всех застрахованных автомобилей, по каско чаще — около 25%, оценивает основатель компании Krytex (производит высокотехнологичную продукцию по уходу за автомобилем) Булат Килов. При этом, по его словам, как минимум ремонт 10–15% автомобилей затягивается, причем в 90% случаях из-за нехватки и задержки в поставках различных материалов.

Наиболее часто под замену идут кузовные детали и узлы осветительного оборудования. По данным Mains Lab, в список запчастей, которые чаще всего заменяют в ходе страхового ремонта, вошли: задний бампер (34% страховых случаев), передние фары (30%), передний бампер (22%), переднее крыло (19%), задний фонарь (18%), крышка багажника (16%), задние (14%) и передние (12%) двери, колесные диски (8%), капоты (8%) и фальшрадиаторная решетка (2%).

По оценке директора по послепродажному обслуживанию «Автодома Алтуфьево» Романа Тимашова, на легкий ремонт по каско приходится 50% случаев. И в этом случае, когда не требуется замены деталей или запчасти есть на рынке, он занимает одну-две недели. На средний ремонт приходится 40% случаев. Здесь уже происходит замена трех-десяти элементов без стапеля, причем запчасти есть в наличии на центральном складе или доступны к заказу. Как правило, он занимает два-три месяца. Оставшиеся 10% случаев — это сложный ремонт, который занимает до полугода, указывает господин Тимашов. Он касается кузовных частей (замены крыши, боковин, задних крыльев и т. п.), которые под заказ доставляются из Европы или Америки.

«Основные сложности мы испытываем по кузовным запасным частям на модели брендов, которые покинули российский рынок либо ввезены по схеме параллельного импорта»,— говорит директор по сервису компании «Рольф» Юлия Трушкова.

По ее словам, сроки поставки в среднем составляют один-полтора месяца, и, как следствие, это влияет на срок выполнения ремонтных работ. Также затруднения могут возникать при заказе сложных агрегатов (блоки управления, КПП), мелких деталей вроде дверных ручек или молдингов, различных электронных компонентов, перечисляют в «Согазе».

При этом анализ жалоб потребителей показывает, что проблема долгой поставки запчастей актуальна не только для немецких или корейских, но и для китайских автомобилей. «Китайский автопром хотя и занял значительную долю рынка легковых авто в России, но проблемы с запчастями все равно пришли вместе с ним»,— указывает Светлана Максимова.

Вместе с тем задержка ремонта является неприемлемой практикой, говорят правозащитники. Согласно закону об ОСАГО, срок ремонта автомобиля не может превышать 30 рабочих дней с момента передачи транспортного средства на СТО.

Однако в отношении полиса каско законодательных ограничений нет. Но в июне 2024 года пленум Верховного суда РФ разъяснил в своем постановлении от 25 июня 2024 года №19 («О применении судами законодательства о добровольном страховании имущества»), что недопустимо закреплять в договоре каско чрезмерно продолжительный срок ремонта. «Срок для поставки необходимых комплектующих, на наш взгляд, не может превышать 90 календарных дней. Соответственно, если общий срок ремонта превышает 135 дней, то мы исходим из того, что потребитель вправе обратиться к страховщику за убытками в связи с ненадлежащим исполнением обязанности по ремонту из договора каско»,— поясняет госпожа Максимова.

Добровольно подобные требования страховщики обычно не удовлетворяют, поэтому получить такую выплату можно будет только по решению финансового уполномоченного или суда, предупреждает управляющий партнер юридической компании «Шаги» Андрей Шарков.

Но для страховщиков это может обернуться значительными расходами на суды и компенсации — размер неустойки обычно исчисляется в процентах от страховой премии за каждый день просрочки, указывает гендиректор Enterprise Legal Solutions Анна Барабаш.

Страховая компания при урегулировании страхового случая может в режиме реального времени выдать направление на ремонт транспортного средства, а дальше в силу логистических проблем, сложности ремонта, наличия скрытых повреждений скорость ремонта уже не зависит от работы страховой компании, отмечают в Российском союзе автостраховщиков.

«В этой связи непонятно, как и почему страховщики должны материально отвечать перед страхователем за сроки ремонта автомобиля, если страховщик свою часть работы сделал быстро, а сам страхователь выбрал себе ремонтную мастерскую»,— считают там. По словам госпожи Барабаш, в этой ситуации применимы механизмы обратной суброгации, то есть, когда задержки вызваны нарушениями со стороны дилера или импортера, страховщик может предъявить им требования о возмещении убытков.

Юлия Пославская, Наталия Мирошниченко, Ян Назаренко