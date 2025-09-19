Красноярский край получит 1 млрд рублей на строительство пансионата

Красноярский край получит 1 млрд рублей из федерального бюджета на строительство нового социально-реабилитационного центра, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Михаил Котюков. Речь идет о возведении нового корпуса пансионата «Солнечный» в рамках нацпроекта «Семья».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По словам главы региона, строительство пансионата на 100 мест начнется в 2026 году. «Корпус позволит обеспечить местами тех, кто нуждается в стационарном обслуживании»,— пояснил господин Котюков.

Также он проинформировал об увеличении финансирования социального контракта. На эти цели в бюджете предусмотрено около 2 млрд руб. Господдержку смогут получить 7 тыс. заявителей. В 2026 году сумма вырастет до 2,5 млрд руб., а число контрактов — до 9 тыс.

Михаил Кичанов