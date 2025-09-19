Пять школ и два детсада в Нижегородской области закрыты на карантин по ОРВИ

На карантин из-за респираторных инфекций в Нижегородской области полностью закрыты пять школ и два детских сада, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. Также, по состоянию на 18 сентября, частично карантин введен еще в 123 классах 33 школ и 37 группах 30 детских садов.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

За неделю с 8 сентября по 14 сентября в регионе зарегистрировано более 17 тыс. случаев заболеваний, отмечается рост заболеваемости среди школьников.

Среди заболеваний доминирует риновирус и парагрипп, также выделяются РС-вирусы, аденовирусы, бокавирусы, метапневмовирусы и микоплазма.

В Нижегородскую область поступило 502,66 тыс. доз вакцины против гриппа. На 18 сентября прививку сделали 290 тыс. человек, включая 106,8 тыс. детей.

Галина Шамберина