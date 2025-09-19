Бывший глава Лысьвы ушел в энергетику

Как стало известно «Ъ-Прикамье», экс-глава Лысьвенского округа Никита Федосеев возглавил управление эксплуатации тепловых сетей Пермского филиала ПАО «Т Плюс». В генкомпании подтвердили «Ъ-Прикамье» факт назначения. В этой должности экс-чиновник будет участвовать в разработке концепций и программ технического перевооружения и реконструкции тепловых сетей, а также курировать прохождение отопительного сезона в городах Лысьве и Губахе.

Никита Федосеев

Никита Федосеев



Господин Федосеев возглавлял Лысьвенский округ с февраля 2022 года.

В мае 2025 года Лысьвенская дума приняла его отставку. И. о. руководителя территории назначен заместитель руководителя муниципалитета по экономике Александр Пермяков. Ранее местная газета «Искра» сообщала, что господин Федосеев планировал возглавить Лысьвенский филиал Пермского национального исследовательского политехнического университета, но вуз в итоге остановил выбор на Михаиле Жалко, заместителе директора по науке.