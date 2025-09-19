Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Половине самозанятых россиян сложно взять кредит

Почти половина самозанятых россиян испытывают сложности при попытке получить кредит или займ на развитие своего дела. Об этом свидетельствуют данные компании «Лайм-займ» (ГК Lime Credit Group), с которыми ознакомились «Ведомости». В опросе участвовали 1,5 тыс. человек.

По данным исследования, наибольшие сложности возникают при обращении в банки — с ними столкнулись 49,9% опрошенных, а также в государственных микрофинансовых организациях (МФО) — 45,1% и коммерческих МФО — 43,5%. Только 17,4% самозанятых либо не испытывали трудностей, либо не были заинтересованы в заемных средствах. В частности, почти половина из них опасаются потерять стабильный доход (49,8%), а 40,2% предпочитают полагаться исключительно на собственные силы. Высокие процентные ставки сдерживают лишь 1,2%, а наличие других кредитов — всего 0,1% респондентов.

Основная проблема связана с процедурой подачи заявки и необходимостью предоставлять залог или поручителя. 29,2% респондентов пожаловались на большой пакет документов и запутанный алгоритм оформления, а 28,9% отметили требование залога или поручителей. Более 20% заявили, что получаемая сумма кредита была недостаточной для решения бизнес-задач. Эти же проблемы отмечали и те, кто рассматривал кредит как источник финансирования, но не обращался за ним.

Эксперты отмечают, что одна из главных проблем при обслуживании самозанятых заемщиков — это отсутствие подтвержденного стабильного дохода и необходимого стажа предпринимательской деятельности. Отрицательно сказывается и негативная кредитная история.

При этом с начала 2025 года клиенты со статусом самозанятых подали около 150 тыс. заявок на кредиты в Совкомбанк, из которых одобрены примерно 30%.

