«Медскан» обновил состав совета директоров

Представители «Росатома» вошли в обновленный состав совета директоров оператора медицинских центров «Медскан», сообщили «Ъ» в компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: пресс-служба ГК «Дело» Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов Следующая фотография 1 / 3 Фото: пресс-служба ГК «Дело» Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов

Теперь помимо основателя Евгения Туголукова и независимого директора Владимира Гераскина в этот орган входят директор по развитию бизнеса одного из блоков «Росатома» Екатерина Ляхова, гендиректор «Русатом — Международная сеть» Вадим Титов, директор по информационным и цифровым технологиям «Росатома» Евгений Абакумов, директор казначейства «Росатома» Ирина Данилова, директор департамента кадровой политики «Росатома» Оксана Кармишина.

Также в совет директоров вошли представители менеджмента компании. Пост гендиректора сохранил Тимур Мубаракшин.

«Росатом» стал акционером «Медскана» в 2022 году. По 50% АО «Медскан» принадлежат Евгению Туголукову и структуре «Росатома» — АО «Росатом Технологии здоровья». Компания работает в 31 регионе России. В группу входят 65 медицинских центров, 15 лабораторий и 452 лабораторных офиса, включая лаборатории под брендом KDL.

Общая выручка группы по итогам 2024 года выросла на 25% год к году и составила 28 млрд руб. Чистый убыток сократился год к году на 7% и составил 1,2 млрд руб. В 2026 году компания может провести IPO.

Виктория Колганова