«Медскан» обновил состав совета директоров
Представители «Росатома» вошли в обновленный состав совета директоров оператора медицинских центров «Медскан», сообщили «Ъ» в компании.
Теперь помимо основателя Евгения Туголукова и независимого директора Владимира Гераскина в этот орган входят директор по развитию бизнеса одного из блоков «Росатома» Екатерина Ляхова, гендиректор «Русатом — Международная сеть» Вадим Титов, директор по информационным и цифровым технологиям «Росатома» Евгений Абакумов, директор казначейства «Росатома» Ирина Данилова, директор департамента кадровой политики «Росатома» Оксана Кармишина.
Также в совет директоров вошли представители менеджмента компании. Пост гендиректора сохранил Тимур Мубаракшин.
«Росатом» стал акционером «Медскана» в 2022 году. По 50% АО «Медскан» принадлежат Евгению Туголукову и структуре «Росатома» — АО «Росатом Технологии здоровья». Компания работает в 31 регионе России. В группу входят 65 медицинских центров, 15 лабораторий и 452 лабораторных офиса, включая лаборатории под брендом KDL.
Общая выручка группы по итогам 2024 года выросла на 25% год к году и составила 28 млрд руб. Чистый убыток сократился год к году на 7% и составил 1,2 млрд руб. В 2026 году компания может провести IPO.