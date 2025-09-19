Бухгалтер нижегородского потребкооператива пойдет под суд по делу о присвоении

В Нижнем Новгороде главный бухгалтер потребительского кооператива предстанет перед судом по обвинению в присвоении более 2,2 млн руб. (ч. 4 ст. 160 УК РФ ), сообщили в региональном ГУ МВД. По данным следствия, она вносила недостоверные сведения в бухгалтерскую отчетность, составляла фиктивные договора и акты выполненных работ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Денежные средства, которые кооператив якобы выплатил по этим договорам, главбух переводила на свой расчетный счет.

В ходе расследования фигурантка добровольно возместила 490 тыс. руб. По предъявленной статье обвиняемой может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Андрей Репин