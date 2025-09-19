Умер экс-руководитель контрольно-счетной палаты Ярославля

На 78-м году жизни умер Вячеслав Зубенко, который на протяжении 12 лет руководил контрольно-счетной палатой (КСП) Ярославля. Об этом сообщили в муниципалитете.

Уроженец Тамбовской области окончил Ярославское военное училище, проходил службу по финансовому обеспечению и контролю в воинских частях. С 1984 года преподавал в Ярославском высшем военном финансовом училище. В период с 2002 по 2014 год руководил КСП, до 2017 года работал в КСП в качестве эксперта.

«Его деятельность на этом посту была примером честности и принципиальности. Уход Вячеслава Михайловича — невосполнимая утрата для всех, кто знал его и работал с ним. Муниципалитет выражает глубочайшие соболезнования родным и близким. Светлая память о Вячеславе Михайловиче Зубенко, его трудах и преданности навсегда сохранится в наших сердцах»,— говорится в сообщении муниципалитета.

Прощание состоится 20 сентября на Леонтьевском кладбище в Ярославле.

Алла Чижова