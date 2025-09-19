Годовая инфляция в Челябинской области замедлилась до 7,9% в августе

В Челябинской области годовая инфляция в августе 2025 года снизилась до 7,9% после 9,2% в июле. За месяц подешевели продукты питания и услуги, а на промтовары цены выросли незначительно, сообщает пресс-служба Челябинского отделения Уральского ГУ Банка России.

Годовой темп роста цен на продукты питания в августе составил 10,1%. В июле было 12,1%. Заметнее всего за месяц подешевели овощи борщевого набора, так как новый урожай появился раньше и в большом количестве, благодаря хорошей погоде. Кроме того, из-за роста производства подешевело сливочное масло, а из-за укрепившегося ранее рубля —оливковое. При этом в августе после полугодового снижения подорожали яйца, в связи с накопленным ростом расходов производителей на корма, ветпрепараты, логистику и зарплату.

Темпы роста цен на непродовольственные товары в годовом выражении составил 3,45%. За месяц цены немного повысились. Подорожали меховые изделия в преддверии нового сезона. Также производители и ретейлеры переносили в цены накопленный рост издержек на сырье, материалы, фурнитуру и логистику. Из-за укрепления рубля снижались цены на компьютеры и бытовую технику.

Годовая темп роста цен в сфере услуг после 12,2% в июле замедлился до 10,8% в августе. Продолжили снижаться цены на пассажирские перевозки. Благодаря сезонным распродажами, подешевел отдых и лечение в санаториях и пансионатах.