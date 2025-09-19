«Красивые» госномера выписывают с «черного рынка»

«Красивые» автономера могут начать продавать официально через «Госуслуги». Ранее Владимир Путин поддержал такое предложение. По его словам, для продажи нет каких-либо препятствий. О возможности разрешить продавать в России такие госзнаки официально заговорили еще в 2010 году. Для этого планировалось создать специальные аукционы по примеру зарубежных стран. Такая практика уже долгое время действует в США, ОАЭ, Великобритании, Германии и Чехии. Легализация продажи позволит пополнить федеральный бюджет, а также ликвидировать «черный рынок», уверены собеседники “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Сейчас стоимость «красивых» номеров доходит до шестизначных чисел, рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр: «В настоящий момент все это находится в "черной" зоне. Они продаются, покупаются, налоги никакие не платятся. Соответственно, государство должно быть заинтересовано, чтобы те номера, которые являются "красивыми" или престижными, с точки зрения пользователей, реализовывались на официальных площадках по механизму аукциона, а доход шел в бюджет страны. И такая деятельность, конечно, из нелегальной зоны должна быть убрана. Приведу пример. Сейчас есть перечень "красивых" телефонных номеров, которые мобильный оператор посчитал таковыми. Их можно приобрести по той цене, по которой они предлагаются. В случае с госномерами на авто можно это делать и через аукцион. Рынок оценит их стоимость. Если востребованность будет нулевой в течение какого-то срока, то они будут просто уходить в обычную выдачу. Некоторые оценивают эти знаки по их престижности, как бы принадлежности к какому-либо силовому ведомству и не только. Некоторым нравятся буквенные сочетания, цифровые, зеркальность, повторяемость. Кому-то нравится номер Джеймса Бонда "007". Люди таким образом удовлетворяют свои амбиции. Цена таких номеров может составлять от 50 тыс. руб. до нескольких миллионов».

Как писал РБК, в 2019-м году Минэкономразвития пришло к соглашению с МВД. Тогда регионы должны были получить право выставлять на торги «красивые» автомобильные и мотоциклетные номера. Аукционы должны были работать с 2021-го, однако из-за пандемии COVID-19 проект не реализовался. Госзнаки для авто через «Госуслуги» можно получить и сейчас. Но конкретное сочетание букв и цифр зарезервировать невозможно — система генерирует сочетания букв и цифр в произвольном порядке. Поэтому водители пользуются связями в ГИБДД, рассказал руководитель и администратор общественной системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль: «"Красивый" номер, несомненно, дает преимущество на дороге. Маркой машины уже никого не удивишь, а вот госзнак показывает всем, что человек сознательно потратил средства для того, чтобы его увидели.

Например, в Китае или в Арабских Эмиратах номер стоит раза в два-три дороже Porsche, Lotus, Ferrari и так далее, то есть обходится дороже самого авто. Но в этих странах всем понятно, что человек его купил официально и эти деньги пошли на благотворительные, социальные цели.

Если это все будет сделано централизованно, то мимо кассы продать будет нереально. Нужно избежать систему перекупки госзнаков для последующей продажи. Эта инициатива шла снизу, и она автоматически способствовала коррупционной составляющей, то есть давала возможность блатной номер продать втридорога и так далее с определенным наваром тому человеку, который проводит это мимо кассы».

Как писал “Ъ”, в январе 2025 года экс-начальника красноярской Госавтоинспекции Андрея Сиротинина арестовали по этой причине. Еще один громкий случай произошел семь лет назад с бывшим высокопоставленным сотрудником областного управления ГИБДД в Новосибирске.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Ангелина Зотина