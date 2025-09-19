Туристы по-прежнему смогут кататься на горнолыжном склоне в Полазне

Горнолыжный склон в Полазне будет по-прежнему открыт для туристов. Об этом сообщили в минспорте Пермского края. Вчера центр активного отдыха «Полазна», ранее использовавший склон, заявил о прекращении своих услуг на этой площадке. Это произошло после того, как Арбитражный суд удовлетворил иск краевого минимущества и передал земельный участок с горнолыжным склоном в собственность спортшколы олимпийского резерва по горнолыжному спорту и сноуборду, а апелляция оставила это решение в силе.

Фото: Центр активного отдыха «Полазна» Фото: Центр активного отдыха «Полазна»

«Имущественный комплекс ЦАО “Полазна” был размещен на государственной земле незаконно. Это подтвердили суды всех инстанций,— сообщили в краевом минспорте.— Сейчас объект находится полностью в краевой собственности. Кроме осуществления тренировочного процесса для воспитанников спортшколы олимпийского резерва, в выходные и праздничные дни для гостей и жителей Пермского края будет организовано массовое катание на горных лыжах и сноуборде». Заниматься организацией катания будет спортшкола олимпийского резерва.

В краевом минспорте также подчеркнули, что развитие массового спорта и активного отдыха населения остается одной из ключевых задач спортивной школы по горнолыжному спорту и сноуборду.