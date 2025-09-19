ФСБ показала кадры с задержанной в Санкт-Петербурге партией кокаина

Центр общественных связей ФСБ России опубликовал кадры с партией кокаина, задержанной в порту Санкт-Петербурга. Общая масса сорванной поставки превысила 1,5 т.

Это самая крупная партия наркотика, изъятая таможенными органами. Ее оценочная стоимость на черном рынке превышает 20 млрд руб.

Как сообщили в Федеральной таможенной службе (ФТС), кокаин удалось задержать по ориентировке иностранных партнеров. Незаконный груз прибыл в Россию из Эквадора на судне COOL EMERALD 29 августа. Поставку пытались спрятать в контейнере-рефрижераторе. Согласно таможенной заявке, в контейнере должны были перевозиться бананы.

Возбуждено уголовное дело о контрабанде наркотических средств в особо крупном объеме (п. «б» ч. 4 ст. 229.1 УК). Правоохранительные органы ищут членов ОПГ, причастных к преступлению.