Под Пензой в ДТП с участием автобуса погибли три человека

Прокуратура Мокшанского района Пензенской области приступила к проверке по факту ДТП с участием пассажирского автобуса. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Согласно предварительным сведениям, дорожная авария произошла примерно в 05:00 сегодня, 19 сентября, на 604 км ФАД М5 «Урал» в Мокшанском районе. Там столкнулись следовавший рейсом «Москва — Кузнецк» автобус и автомобиль «Лада Калина». В результате аварии погибли водитель отечественной легковушки и два его пассажира, в медучреждение увезли трех пассажиров автобуса.

На место происшествия выезжал прокурор Мокшанского района Иван Кирьянов. Надзорному ведомству предстоит проверить исполнение законодательства в сфере безопасности дорожного движения. По итогам проверки решат вопрос о мерах реагирования.

Павел Фролов