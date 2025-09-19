Росгосстрах запустил акцию «Золотая осень» с выгодой до 25% при страховании жилья

С 16 сентября Росгосстрах запустил акцию по страхованию квартир и строений «Золотая осень», по которой у новых клиентов компании есть возможность на четверть снизить стоимость полиса при заключении договора по классическим продуктам «Квартира. Фундаментальное решение» и «Дом. Фундаментальное решение».

Согласно условиям договора, заключенного по акции Росгосстраха, имущество будет застраховано по полному пакету рисков: от пожара, взрыва, удара молнии, наводнения, урагана и иных стихийных бедствий, залива, аварии систем водоснабжения, а также внешнего воздействия, кражи, грабежа, разбоя, умышленных действий третьих лиц, террористического акта. При страховании строений обязательно должны быть застрахованы конструктивные элементы дома. В дополнение можно застраховать также постройки и сооружения на участке, включая забор и ограждения, сам участок и объекты ландшафтного дизайна. Для квартир акция действует при комплексном страховании внутренней отделки и инженерного оборудования, домашнего имущества и гражданской ответственности.

Еще дешевле — до 30% выгоды — обойдется полис страхователям, договор с которыми будет оформлен по акции «Флагманская осень» с помощью цифровой платформы «Флагман». Объединившая в единое целое ряд информационных систем компании, платформа призвана стать для агентов и офисных менеджеров удобным и современным инструментом для работы с клиентами, позволяя оформлять полисы как с компьютера, так и с мобильного телефона или планшета.

«По итогам первого полугодия Росгосстрах остается безоговорочным лидером в историческом для себя виде — страховании домов, квартир и дач россиян. Согласно статистике Центробанка, Росгосстрах заключил почти 1,6 млн договоров — это примерно на 15% больше, чем за аналогичный период годом ранее,— комментирует член правления—руководитель Блока агентских и офисных продаж Росгосстраха Юлия Шабанова.— В целом, по данным Центробанка, по количеству заключенных договоров доля Росгосстраха в сегменте страхования недвижимости на рынке увеличилась с 27% до 34% в общем объеме. Мы видим, что спрос на страхование жилья растет. И причин, на наш взгляд, этому несколько. Так, увеличивается количество рисков и желание граждан защититься от них финансово. При этом накопленный компанией опыт позволяет нашим специалистам предлагать собственникам жилья защиту от самых актуальных рисков с минимумом исключений, а также ряд сервисных услуг, которые могут понадобиться владельцу дома или квартиры. Наши клиенты знают, что в случае неблагоприятных событий — будь то пожар, паводок, стихийное бедствие или даже теракт, если такой риск имеется в договоре, — Росгосстрах выполнит все взятые на себя обязательства и оперативно произведет выплату».

Госпожа Шабанова добавила, что сегодня Росгосстрах активно развивает все каналы продаж. «Но главная заслуга в продвижении страхования частной недвижимости принадлежит все же нашим агентам. Они не только помогут правильно подобрать владельцу жилья подходящую программу страхования, но и первыми придут на помощь при наступлении страхового случая»,— добавила член правления—руководитель Блока агентских и офисных продаж Росгосстраха.

Акции «Золотая осень» и «Флагманская осень» действуют до 15 декабря 2025 года в агентском и офисном каналах продаж Росгосстраха. Узнать подробнее об условиях можно, обратившись в ближайший офис Росгосстраха или к страховым агентам компании. А также по телефонам: 8-800-200-09-00, 0530 (звонок бесплатный).

