Пункт посадки пассажиров трансфера до аэропорта Ижевска перенесли до 20 сентября

Пункт высадки и посадки пассажиров трансфера «Аэропорт Экспресс» изменен из-за ограничения движения транспорта по ул. Пушкинской на время празднования Дня оружейника. Об этом сообщает пресс-служба местной авиакомпании «Ижавиа».

19 сентября посадка и высадка осуществляется на остановке «Стадион Динамо». На следующий день, 20 сентября, точкой трансфера станет остановка «ул. Ленина» (она находится на ул. Пушкинской между ул. Советской и ул. Ленина). В последующие дни «Аэропорт Экспресс» будет курсировать по стандартному маршруту.