В Челябинске дорожного подрядчика оштрафовали на 2 млн рублей за коррупцию

Прокуратура Советского района Челябинска возбудила административное дело в отношении АО «СМУ-Дондорстрой», которое занималось реконструкцией участка трассы М5, за дачу взятки сотруднику Ростехнадзора. Рассмотрев его, суд назначил компании наказание в виде штрафа в размере 2,1 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Установлено, что с ноября по декабрь 2020 года руководитель проекта АО «СМУ-Дондорстрой» Георгий Голембиовский передал 700 тыс. руб. экс-заместителю начальника межрегионального отдела по государственному строительному надзору Уральского управления Ростехнадзора. Взамен госслужащий обеспечил беспрепятственную выдачу положительного заключения по реконструкции участка автодороги М5 «Урал». Работы при этом были выполнены не в полном объеме.

Административное дело было возбуждено по ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица).

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в мае этого года Георгия Голембиовского приговорили к двум годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере 7 млн руб. за дачу взятки.

Ольга Воробьева