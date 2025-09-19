В Челябинске летом продали 744 квартиры в новостройках

За лето 2025 года в Челябинске заключили 744 сделки по приобретению квартир на первичном рынке. По сравнению с весной количество продаж выросло на 4%, сообщает «Яндекс Недвижимость».

Всего в городах-миллионниках России подписали 55,4 тыс. договоров на покупку жилья в новостройках. К марту-маю показатель увеличился на 11%. Наиболее сильный сезонный рост показали Самара (+74%), Нижний Новгород (+44%), Краснодар (+43%), Уфа (+38%), Омск (+31%) и Воронеж (+29%). Только в трех городах — Москве, Казани и Красноярске — наблюдалось незначительное снижение активности (от 1% до 3%). По количеству заключенных сделок лидируют Москва (17,8 тыс. соглашений), Санкт-Петербург (7,7 тыс.), Екатеринбург (5,2 тыс.), Краснодар (4,2 тыс.) и Ростов-на-Дону (3,3 тыс.).

Виталина Ярховска