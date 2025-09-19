Жителя Учалов приговорили к четырем годам колонии за мошенничество

Октябрьский районный суд Уфы приговорил 34-летнего жителя Учалов к четырем годам колонии строго режима за мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору с причинением значительного ущерба гражданину (ч. 2 ст. 159 УК РФ).

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии, в сентябре 2023 года фигурант уголовного дела начал переписку с неустановленными лицами, которые звонили пожилым людям для хищения их денег. Подсудимый согласился на роль курьера и через месяц позвонил 87-летней женщине. Представившись сотрудником полиции, он сообщил, что с ее банковского счета якобы перевели средства в пользу вооруженных сил другого государства, и для «сверки серийных номеров купюр» все ее деньги нужно передать сотруднику Центрального банка России.

Подсудимый приехал к пенсионерке, забрал у нее 145 тыс. руб. и перечислил их на дропперский счет, оставив себе 6,5 тыс. руб.

Вину в содеянном подсудимый признал. Суд взыскал с него сумму причиненного ущерба.

Майя Иванова