Самарский депутат от КПРФ рассказал о встрече с первым вице-губернатором

Единственный представитель КПРФ, избранный в думу Самары, рассказал о подробностях встречи с первым вице-губернатором региона Александром Фетисовым. По словам Дмитрия Асеева, на ней вместе с представителями силовых ведомств обсуждали оказываемое на коммуниста давление, при этом политику обещали поддержку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Ранее сообщалось, что неизвестные вынуждают Дмитрия Асеева отказаться от мандата. Давление якобы оказывают лица, связанные с кандидатом в депутаты городской думы от «Единой России» (ЕР) Натальей Сычевой, уступившей победу представителю КПРФ. Депутат Госдумы Михаил Матвеев обратился к руководству УФСБ по Самарской области с просьбой «взять на контроль ситуацию и проверить факты».

Дмитрий Асеев также отметил «Ъ», что одним из реальных сигналов оказанной поддержки могут стать итоги формирования думских комитетов. «Если единственному представителю КПРФ доверят пост заместителя председателя думы или утвердят главой комитета, то здесь можно говорить о компромиссе. Все станет ясно в ближайшее время»,— рассказал депутат.

Андрей Сазонов