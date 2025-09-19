В Башкирии мать шестерых детей обвиняется в избиении годовалой дочери

Мировой судья по Благовещенскому району и Благовещенску рассмотрит уголовное дело в отношении местной жительницы, которая обвиняется в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего и жестоком обращении с ребенком (ст. 156 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Следствие считает, что мать не ухаживала за шестью детьми в возрасте от года года до 15 лет и злоупотребляла алкоголем, оставляя несовершеннолетних без присмотра. По версии правоохранительных органов, они жили в квартире, находящейся в неудовлетворительном состоянии.

Кроме того, сообщает прокуратура, в июне этого года обвиняемая, находясь рядом с магазином на улице Демьяна Бедного в Благовещенске, несколько раз ударила свою годовалую дочь, лежавшую в детской коляске.

Фигурантку уголовного дела ранее привлекали к административной ответственности за ненадлежащее воспитание и содержание своих детей (ст. 5.35 КоАП РФ). Она признала вину.

По результатам прокурорской проверки глава Благовещенского района и руководитель территориального отдела МВД получили представление в связи с ненадлежащей профилактической работы с семьей.

Майя Иванова