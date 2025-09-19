Производство лесоматериалов лиственных пород в Удмуртии возросло на 10,1% за год

На предприятиях лесоперерабатывающей промышленности Удмуртии в 2024 году трудились 6,8 тыс. человек, сообщает пресс-служба Удмуртстата. Среднемесячная заработная плата составила 59 тыс. руб.

Сравнительно с 2023 годом, в отрасли наблюдается значительный рост производства. Выпуск гофрированного картона увеличился почти в 7 раз, составив 3,6 млн кв. м. Также отмечено увеличение производства производство топливных гранул увеличилось на 27,7%, канцелярских бумажных принадлежностей — на 15,5%.

Производство лесоматериалов лиственных пород возросло на 10,1%, пиломатериалов хвойных пород – на 9,9%, а фанеры – на 2,8%. В целом, предприятия по обработке древесины и производству изделий из дерева отгрузили продукции на 19,4 млрд руб., а по производству бумаги и бумажных изделий – на 4,7 млрд руб.