В Оренбургской области сгорел дом многодетной семьи из-за детской шалости

В селе Мамалаевка Переволоцкого района Оренбургской области сгорел частный дом и четыре хозяйственные постройки, принадлежащие многодетной семье. Об этом сообщили в ГУ МЧС региона.

«Пожар начался неподалеку от сеновала, пламя распространилось на хозяйственные постройки, баню и жилой дом. Установлено, что мальчик 2017 года рождения нашел в сарае газовый баллончик с горелкой и поджог его»,— говорится в сообщении.

Из-за действий ребенка произошло возгорание сена, которое хранилось в сарае, затем огонь перекинулся на другие строения. Также огонь повредил часть соседского сеновала.

Пожар на площади 180 кв. м ликвидировали три специалиста, одна единица техники МЧС России и противопожарная служба субъекта.

Сабрина Самедова