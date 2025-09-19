Россияне на удаленке считают себя более счастливыми, чем сотрудники офисов

Исследование компании SuperJob показало, что российские работники, занятые в удаленном формате, и безработные чаще считают себя абсолютно счастливыми по сравнению с офисными сотрудниками. В опросе участвовали 2,5 тыс. человек из 494 населенных пунктов.

По результатам исследования, 31% опрошенных безработных и столько же удаленных работников назвали себя полностью счастливыми. Среди опрошенных офисных сотрудников таких оказалось меньше — 27%. Вместе с тем безработные респонденты чаще ощущают себя однозначно несчастными: 7% против 3% у офисных работников.

Помимо формата занятости, серьезное влияние на уровень счастья оказывают семейное положение и наличие детей. Среди состоящих в браке абсолютно счастливыми считают себя 32%, тогда как среди одиноких — лишь 20%. Аналогичная разница наблюдается между родителями (31% счастливых) и бездетными (21%).

Образование тоже оказалось важным фактором: доля счастливых людей с средним профессиональным образованием составляет 82%, тогда как среди обладателей высшего образования — 77%. Возрастная группа 35-44 года показала самый высокий уровень счастья — 32% опрошенных в этом возрасте назвали себя полностью счастливыми.

Доход влияет на субъективное благополучие: среди тех, кто зарабатывает более 100 тыс. руб. в месяц, счастливы 34%. У тех, кому платят меньше, показатель варьируется от 25% до 27%. Гендерный анализ выявил, что женщин, считающих себя однозначно счастливыми, больше, чем мужчин — 33% против 26%. При этом мужчины чаще относятся к категорически несчастным — 8% против 3% среди женщин.

По регионам уровень счастья также заметно различается. Население Москвы оказалось одним из наименее довольных жизнью: только 27% жителей столицы считают себя полностью счастливыми, а 31%, напротив, несчастны. В Санкт-Петербурге доля счастливых выше — 31%, а несчастных меньше — 10%. В российских регионах в целом 82% ощущают себя счастливыми как минимум в какой-то степени.