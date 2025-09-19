Период сухой погоды в Удмуртии завершится на этой неделе

Сегодня в Удмуртии еще обойдется без осадков, однако уже в ночь на субботу, 20 сентября, на северо-западе республики пройдут небольшие дожди, сообщает региональный Гидрометцентр. В воскресенье, 21 сентября, осадки усилятся и охватят большинство районов республики, при этом ожидается ветреная погода и снижение температурного фона.

Температура воздуха в ближайшую ночь составит 7-12°С, а завтра днем повысится до 15-20°С. В ночь на воскресенье столбик термометра будет на уровне 7-12°С, днем ожидается 12-17°С, в юго-восточной части – до 15-19°С.

В понедельник, 22 сентября, существенных осадков не предвидится. Ночью температура опустится до 7-12 °С, а днем поднимется до 14-19°С. Во вторник, 23 сентября, температура воздуха повысится до 19-24°С, после чего ожидается резкое похолодание.

Анастасия Лопатина