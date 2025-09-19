Московская компания подготовит для Уфы схему газоснабжения до 2042 года

Главное управление архитектуры и градостроительства Уфы и московское ООО «Нефтегазэнергосервис» заключили контракт на разработку городской схемы газоснабжения на 2025-2042 годы. По данным сайта госзакупок, работы обойдутся бюджету города в 19,1 млн руб.

Перед разработкой схемы подрядчику необходимо проанализировать нынешнее состояние газоснабжения. Полагаясь на данные о развитии сетей, полученные от «Газпром трансгаз Уфа», «Газпром межрегионгаз Уфа» и «Газпром газораспределение Уфа», а также на информацию от владельцев сетей теплоснабжения, «Нефтегазэнергосервис» на первом этапе работ должен создать муниципальную информационную систему с электронной моделью газоснабжения.

Модель будет содержать, в числе прочих, краткую характеристику газораспределительной системы, анализ фактической нагрузки потребителей, описание технических и технологических проблем. В непосредственно схему (второй этап) войдут анализ перспектив развития города и инфраструктуры на ближайшие 17 лет с учетом потребности в централизованном газоснабжении, предложения по повышению надежности и эффективности сетей и предложения источников инвестиций.

Готовую схему необходимо передать в мэрию до конца года.

ООО «Нефтегазэнергосервис» зарегистрировано в 2012 году. Учредители — Григорий Юкин (владеет 85,7% уставного капитала) и Дмитрий Комаров (14,3%). Компания разрабатывает муниципальные схемы газоснабжения и теплоснабжения. По данным Rusprofile, в прошлом году выручка организации составила 111 млн руб., чистая прибыль — 20 млн руб.

Идэль Гумеров