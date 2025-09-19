«Такое достижение дорогого стоит»

Сейчас не время просить Владимира Путина о прекращении огня, об этом Дональд Трамп сообщил своему пулу журналистов на борту Air Force One по возвращении из Великобритании. Однако, если понадобится, президент США пообещал быть жестким. Ранее на пресс-конференции с британским премьером Киром Стармером американский лидер заявил, что российский коллега его подвел. Вместе с тем глава Белого дома по-прежнему надеется на то, что мир в скором времени наступит. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе не исключает, что Трамп в итоге окажется прав.

Государственный визит 47-го президента Соединенных Штатов в Великобританию завершился без особых сенсаций, по крайней мере, применительно к Украине. Таковой можно считать разве что неожиданное заявление Дональда Трампа о намерении вернуть авиабазу Баграм в Афганистане. Когда-то она была ключевым объектом для ограниченного контингента советских войск в этой стране. Подробностей глава Белого дома не сообщил. Он лишь разразился длинной тирадой, намекая на известный афганский провал Джозефа Байдена. Еще можно выделить фразу о том, что Путин его подвел. Трамп рассчитывал на то, что Украина станет самым легким направлением с точки зрения урегулирования конфликта, учитывая его хорошие отношения с российским президентом, но, видно, не получилось. Тем не менее глава Белого дома продолжает демонстрировать уверенность в том, что в итоге мир будет достигнут и скоро поступят хорошие новости. В отношении санкций против Москвы также ничего не меняется: Америка их введет только после того, как европейские партнеры откажутся от российской нефти.

В целом визит был важен в первую очередь для Великобритании и лично для премьера Кира Стармера, который вполне может потерять свой пост. Итогом стало масштабное инвестиционное соглашение с США на $340 млрд. Таким образом Лондон остается главным союзником Вашингтона.

На этом можно было бы закончить, резюмируя, что Трамп стабилен в своем нежелании что-либо предпринимать в отношении России и в целом совсем не страшен, как это могло бы показаться на первый взгляд. Мировые лидеры совершенно спокойно могут игнорировать его мнение и даже подводить. Тем не менее Украина на этом фоне получила первую партию американских вооружений, выделенных именно новой администрацией. Да, платит за них Европа, но производят и поставляют Соединенные Штаты, без их политического решения подобное было бы невозможным. Переговоры между ЕС и Вашингтоном по совместным санкциям продолжаются. Дональд Трамп считает главной своей задачей снижение цены на нефть, чтобы лишить Москву главного источника валютных поступлений. Вновь активно обсуждаются варианты изъятия замороженных российских активов. Старый Свет, со своей стороны, не особо возражает против того, чтобы отказаться от этих ресурсов. Есть только две страны, которые против, — это не раз упомянутые Венгрия и Словакия, которые позиционируют себя как друзья Трампа.

Тем не менее в качестве главного аспекта хочется все-таки выделить следующее: по словам 47-го президента США, события вокруг Украины не приведут к третьей мировой войне. Угроза уничтожения мира, превращения его в ядерный пепел миновала, по крайней мере, по мнению Трампа. Если так, то это совсем немало, пусть происходящие события порой и говорят об обратном. Но такое достижение, как говорится, дорогого стоит.

Дмитрий Дризе