В Ульяновской области подросток осужден за убийство ребенка

В Ульяновской области несовершеннолетний признан виновным в убийстве 13-летней девочки. Об этом сообщает региональное СУ СКР.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Суд установил, что в ночь с 3 на 4 апреля 2025 года юноша, испытывая личную неприязнь к жертве, напал на нее во дворе дома в селе Тумкино. С помощью разных предметов, включая топор, он множество раз ударил жертву по голове, шее и телу.

В итоге девочка скончалась. После этого подсудимый спрятал тело в погребе.

На время следствия обвиняемый был изолирован от общества. Суд приговорил его к шести годам лишения свободы.

Георгий Портнов