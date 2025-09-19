ММК поделился опытом по привлечению и удержанию персонала

Директор Корпоративного центра подготовки кадров «Персонал» ПАО «ММК» Андрей Козловский выступил на HR-форуме «Национальная система квалификаций 2025», который состоялся в рамках Всероссийской недели охраны труда в Сочи. Тема доклада: «Как создать среду, где люди хотят работать».

Только в 2025 году благодаря запуску нескольких крупных производств в Группе ММК создано около 1,5 тыс. новых рабочих мест. Вместе с тем, основными вызовами для HR-специалистов компании остаются снижение доли трудоспособного населения в Магнитогорске и минимальный уровень безработицы. В этих условиях большую роль играют инвестиции в развитие и благополучие работников. В 2025 году затраты комбината на обучение и развитие персонала составят 455 млн руб., еще 765 млн руб. инвестируют общества Группы ММК.

Ключевую роль в реализации HR-стратегии ММК играет собственный корпоративный центр подготовки кадров «Персонал». Здесь разработано 1,2 тыс. программ обучения для специалистов любого уровня и ежегодно обучается 72 тыс. человек. Сотрудники компании имеют доступ к интерактивной обучающей платформе ММК, содержащей более 130 различных электронных курсов.

Важными направлениями деятельности КЦПК «Персонал» стали также промышленный туризм и профориентация. В 2024 году промплощадку ММК посетили свыше 17,3 тыс. человек, из которых около 8,2 тыс. школьники и порядка 2,5 тыс. студенты МГТУ имени Носова. Профориентационная деятельность охватывает знакомство школьников с рабочими и инженерно-техническими профессиями, профориентационные занятия и встречи в библиотеках и школах города, профессиональное обучение школьников, образовательные и творческие проекты, поддержку одаренных и перспективных детей.

Очень важной для сотрудников компании остается программа льготной ипотеки, в соответствии с которой ММК компенсирует до половины процентных платежей по ипотечным кредитам. Участниками программы по состоянию на июль 2025 года стали 2650 человек, а сумма компенсационных выплат составила около 112 млн руб. Еще более 1,2 тыс. работников стали участниками программы компенсации найма жилья.

Важным фактором привлечения и удержания персонала остается повышение комфорта городской среды. В Магнитогорске реализуется не имеющий аналогов в России проект городского курорта «Притяжение» — круглогодичное мультифункциональное парковое пространство с тематическими зонами и уникальными культурно-развлекательными, рекреационными, спортивными, общественно-деловыми объектами. Инициатор и инвестор проекта — председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников. С пуска первой очереди парка в июле 2022 года «Притяжение» посетили более 7 млн человек. В этой популярной локации с прошлого года работают два корпоративных кадровых центра — рекрутинговый центр ПАО «ММК» и профориентационный центр «Юный металлург», которые не только информируют о вакансиях, но и с помощью передовых технологий погружают посетителей в мир профессий.

