В Сквере Победы в Ижевске прошло возложение цветов в честь Дня оружейника

В Сквере Победы в Ижевске прошло возложение цветов в честь подвига трудящихся республики в годы Великой Отечественной войны к бюстам Михаила Калашникова и Дмитрия Устинова , сообщает пресс-служба главы и правительства республики. Мероприятие прошло в рамках празднования Дня оружейника, 19 сентября.

«В год 80-летия Великой Победы мы чтим память не только наших солдат, ушедших на фронт защищать Родину, но и тех, кто самоотверженным трудом и неимоверными усилиями ковал оружие Победы дома, в Удмуртии <...> Сейчас удмуртские оружейники с честью продолжают дело предков. Главной характеристикой ЗРК, БПЛА, винтовок, автоматов, новейших систем противовоздушной обороны и другого вооружения сегодня стала всего лишь одна фраза — сделано в Удмуртии. Это уже гарант качества, синоним точности и надежности»,— сказал глава республики Александр Бречалов.

В церемонии участвовали представители властей региона, руководители оборонно-промышленных предприятий региона, участники спецоперации и др. Память трудящихся Удмуртии почтили минутой молчания.

Всего в Ижевске установлено девять мемориальных досок оружейникам Удмуртии, шесть из них– по инициативе межрегионального общественного фонда имени Михаила Калашникова.

Анастасия Лопатина