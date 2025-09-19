Самарская область получит 22,4 млн рублей на поддержку МСП-экспортеров
Самарская область получит 22,4 млн руб. из резервного фонда правительства России для поддержки малых и средних предприятий, занимающихся экспортом. Эти средства направят на развитие работы Центра поддержки экспорта, который помогает местному бизнесу налаживать международные связи. Об этом сообщает региональное правительство.
Центр поддержки экспорта размещен на базе регионального центра «Мой бизнес». Он оказывает компаниям помощь в освоении внешних рынков.