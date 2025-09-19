Самарская область получит 22,4 млн рублей на поддержку МСП-экспортеров

Самарская область получит 22,4 млн руб. из резервного фонда правительства России для поддержки малых и средних предприятий, занимающихся экспортом. Эти средства направят на развитие работы Центра поддержки экспорта, который помогает местному бизнесу налаживать международные связи. Об этом сообщает региональное правительство.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Центр поддержки экспорта размещен на базе регионального центра «Мой бизнес». Он оказывает компаниям помощь в освоении внешних рынков.

Георгий Портнов