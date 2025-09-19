За уклонение от административного надзора осужден житель Новосибирской области

Ордынский райсуд Новосибирской области признал виновным по ч. 2 ст. 314.1 УК РФ (неоднократное несоблюдение лицом, в отношении которого установлен административный надзор) 44-летнего жителя Кочковского района, сообщил Telegram-канал прокуратуры региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как установило следствие, в декабре 2024 года в отношении фигуранта дела, отбывающего уголовное наказание в местах лишения свободы, был установлен административный надзор. Когда через три месяца он освободился, ему, в частности, было запрещено покидать пределы села Кочки. Однако подсудимый дважды нарушил это условие.

Суд назначил жителю Кочек шесть месяцев колонии строгого режима.

Михаил Кичанов