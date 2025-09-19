В августе на рынке новостроек Перми на 50% выросло число сделок

По итогам августа, на рынке первичного жилья Перми на 50% выросло число сделок по договорам долевого участия в строительстве (ДДУ), сообщает «Ъ» со ссылкой на данные «Циан Аналитики». Так, в минувшем месяце в столице Пермского края было заключено 619 договоров долевого участия.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В целом в российских городах-миллионниках в августе заключили 29 тыс. договоров долевого участия в строительстве — на 34% больше год к году, отмечают в сервисе «Яндекс Недвижимость». Похожую динамику фиксируют в аналитическом сервисе Dataflat.ru, по данным которого в августе объем сделок в целом по РФ увеличился на 25% год к году, до 44 тыс. ДДУ. Самый выраженный рост продаж за этот период наблюдается в Нижнем Новгороде — вдвое год к году, здесь было заключено 680 договоров долевого участия. В Челябинске девелоперы реализовали 340 квартир, что на 58% больше год к году. В Краснодаре этот показатель увеличился на 43%, до 1,9 тыс. сделок. Такую динамику можно объяснить низкой базой прошлого года, когда была отменена программа массовой льготной ипотеки, констатирует коммерческий директор «Яндекс Недвижимости» Евгений Белокуров.

Сейчас основным драйвером первичного рынка жилья стали предлагаемые девелоперами рассрочки и семейная ипотека, получившая дополнительное финансирование от регулятора, отмечает гендиректор ГК «Садовое кольцо» Илья Колунов. Дополнительный прирост продаж обеспечил отложенный спрос на новостройки со стороны инвесторов, которые в условиях кризиса на жилищном рынке предпочитали вкладывать свои средства в депозиты, считает руководитель «ЦИАН Аналитики» Алексей Попов.