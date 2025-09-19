Объем поставок авто из Южной Кореи в Россию достиг максимума с 2021 года

Россия в январе–августе 2025 года резко увеличила импорт автомобилей из Южной Кореи. Показатель достиг $619 млн — максимума за последние четыре года. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на статистику южнокорейской таможни.

Российские компании ввезли автомобилей на сумму $618,7 млн, что на 50% превышает показатель аналогичного периода 2024 года. Наибольший спрос в России в этом году был на автомобили с бензиновыми двигателями объемом от 1,5 до 3 литров — на сумму $449,9 млн. Второе место по объему импорта занимают автомобили с дизельными двигателями объемом от 1,5 до 2,5 литра — $126,8 млн.

Кроме того, в Россию поставили автомобили с бензиновыми двигателями от 1 до 1,5 литра на сумму $34,2 млн, а также с объемом двигателя до 1 литра — $6,7 млн.

В мировом рейтинге импорта автомобилей из Южной Кореи Россия занимает 12-е место. Лидерами являются США с импортом на $20,3 млрд. Далее следуют Канада ($3,7 млрд), Австралия ($1,9 млрд), Киргизия ($1,8 млрд) и Великобритания ($1,7 млрд).