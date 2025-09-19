В Ярославле в квартирах отключили газ за долги

В Заволжском районе Ярославля судебные приставы отключили газ в четырех квартирах, сообщили в УФССП по региону.

Фото: УФССП по Ярославской области

Приставы провели рейд по квартирам должников за газ. Общая сумма задолженности составила около 500 тыс. рублей. Газораспределительная компания обратилась в суд с иском о прекращении поставок газа неплательщикам. Суд выдал исполнительный документ, который позволил сотрудникам компании и приставам войти в квартиры и взыскать долги.

Должников уведомили о начале исполнительного производства, но они отказались платить и впускать специалистов. Только под контролем приставов решение суда было исполнено: в четырех квартирах отключили газ. Для восстановления газоснабжения жильцам придется погасить долги.

Антон Голицын