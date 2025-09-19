В Новосибирске введен режим «черного неба» из-за загрязнения атмосферы

В Новосибирске и Искитиме введен режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ), или «черное небо». Он будет действовать до вечера 19 сентября, пишет ТАСС со ссылкой Западно-Сибирский гидрометцентр.

Согласно прогнозу, атмосферные условия способствуют накоплению в воздухе вредных примесей, так как при отсутствии ветра возникает приземная инверсия — температура у земли ниже, чем в верхних слоях атмосферы. В результате загрязняющие вещества плохо рассеиваются и накапливаются в приземном слое.

Из-за режима «черного неба» предприятиям, производящим выбросы загрязняющих веществ, рекомендовано сократить их выработку в атмосферу. Жителей просят ограничить пребывание на улице и по возможности уменьшить использование личных автомобилей.