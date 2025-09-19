Правительство Башкирии хочет отказаться от «золотой акции» в УЗЭМИК

Правительство Башкирии планирует прекратить действие специального права («золотой акции») на участие республики в управлении АО «Уфимский завод эластомерных материалов, изделий и конструкций (УЗЭМИК). Проект соответствующего постановления опубликован на официальном портале региона.

«Золотая акция» позволяет государству участвовать в управлении акционерным обществом, не имея контрольного пакета акций. В 1999 году подобный режим участия в деятельности приватизированных компаний действовал в отношении 94 организаций Башкирии, сейчас специальное право республики распространяется на АО «Башвтормет», ПАО АК «Востокнефтезаводмонтаж», АО «Стронег» и ПАО «ОДК-УМПО».

С чем связан отказ правительства от «золотой акции», в документе не указано.

УЗЭМИК создан как завод №688 на базе Ярославского завода резиновых технических изделий и ленинградского завода «Красный треугольник», эвакуированных в Уфу в 1942 году. До 1993 года действовал под названием Уфимский завод резиновых технических изделий. После приватизации преобразован в АО «УЗЭМИК». До 2015 года промышленная площадка предприятия находилась в квартале между бульваром Ибрагимова и улицами Пархоменко и Большой Гражданской, затем производственные корпуса «переехали» в Нефтекамск. В числе продукции, выпускавшейся заводом — надувные резиновые лодки, спасательные жилеты, баллоны для спасательных плотов.

На месте бывшей площадки завода началось строительство ЖК «Видинеевский» и торгового центра «Яй».

Строительство жилого квартала остается основным направлением деятельности УЗЭМИК. Контрольный пакет акций компании принадлежит АО «Салаватстекло» (бенефициар — Радик Султанов).

Идэль Гумеров