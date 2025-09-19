Мошенники стали похищать деньги участников спецоперации под видом господдержки

Российская компания F6 выявила новую схему мошенничества, нацеленную на участников специальной военной операции, ветеранов и их семьи. Злоумышленники создают сайты-двойники благотворительных фондов и предлагают бойцам СВО оформить якобы ежемесячную финансовую помощь в размере 500 тыс. руб. за счет участия в фальшивой инвестиционной программе. Об этом сообщили «РИА Новости» в компании.

На фальшивых ресурсах мошенники размещают дипфейки с отзывами от имени участников спецоперации и утверждают, что программа создана «по приказу президента», а вклады застрахованы государством. Посетителям предлагают внести вклад от 50 тыс. руб. с обещанием дохода от 21% в месяц. На сайтах есть фальшивый калькулятор для подсчета прибыли. Для участия нужно оставить заявку с именем, фамилией и номером телефона.

После оформления заявки жертве звонит мошенник из колл-центра, который представляется «персональным менеджером». Цель — не только похитить деньги, но и получить личные данные, а также заразить устройство вредоносным ПО для контроля и списания средств с банковских счетов.

По данным компании F6, пока схема применяется выборочно, но домены сайтов уже индексируются в российских поисковиках. Эксперты рекомендуют не доверять обещаниям быстрого и большого дохода, а информацию о господдержке проверять только через официальные источники. Также следует внимательно относиться к посещаемым сайтам и проверять их домены.