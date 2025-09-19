В Казани за сутки четыре человека пострадали в ДТП, один из них погиб

В Казани за прошедшие сутки в ДТП пострадали четыре человека, один из них погиб. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Казани.

Среди происшествий: три наезда на пешехода, а также столкновение транспорта при повороте.

Всего поступило 200 сообщений о ДТП, 88 из них были оформлены в центрах оформления ДТП, 27 дорожных аварий с материальным ущербом сотрудники ГИБДД оформили на месте происшествия.

Кроме того, были задержаны пять водителей в состоянии опьянения и пять человек за рулем без водительских прав. Один велосипедист и два водителя самоката были привлечены к административной ответственности за нарушение ПДД. Двое граждан доставлены в отделы полиции по подозрению в совершении преступлений.

Марк Халитов