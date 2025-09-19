В Удмуртии продолжится расширенная диспансеризация для ветеранов СВО

С 27 сентября в Удмуртии продолжится расширенная диспансеризация для ветеранов спецоперации. Об этом сообщает пресс-служба регионального минздрава.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Диспансеризация будет проходить в девяти «якорных» медицинских организациях, включая ижевские ГКБ №3, ГКБ №6, ГКБ №7, ГКБ №8, а также Глазовскую межрайонную больницу, Сарапульскую городскую больницу, Воткинскую, Можгинскую и Завьяловскую районные больницы.

Диспансеризация будет проводиться по субботам с привлечением дополнительных специалистов. В октябре и ноябре — по отдельному графику каждой «якорной» больницы. Ветераны смогут пройти базовые обследования и получить консультации у невролога, уролога, хирурга, офтальмолога, оториноларинголога, стоматолога, а также при желании — у психолога, нарколога и психиатра.

По результатам обследования ветераны, нуждающиеся в помощи, будут направлены на лечение и реабилитацию, включая высокотехнологичную медицинскую помощь.

Анастасия Лопатина