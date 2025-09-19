Кадыров пояснил, что значит быть «пехотинцем Путина»

Глава Чечни Рамзан Кадыров считает себя помощником и верным соратником президента России Владимира Путина во всех направлениях и во всех смыслах. Поэтому к нему и применимо определение «пехотинец Путина», уточнил господин Кадыров.

«В деле обеспечения безопасности государства, политического развития я называю себя пехотинцем. Во всех направлениях я его помощник, верный соратник и ярый боевой пехотинец!» — заявил глава Чечни в интервью «РИА Новости».

В 2024 году Владимир Путин также прокомментировал слова Рамзана Кадырова о пехотинце. «Если бы у меня было еще больше таких пехотинцев, я был бы очень рад, но и один такой пехотинец много стоит»,— подчеркнул глава государства.

Рамзан Кадыров возглавляет Чечню с 2007 года (сначала в должности президента республики, с 2011-го — как глава региона). На выборах 2021 года он набрал 99,7% голосов избирателей и является самым долго правящим руководителем субъекта России.