Совет депутатов Медногорска приступил к работе в обновленном составе
В Медногорске прошло первое заседание совета депутатов седьмого созыва. Парламентарии избрали своего председателя. Депутаты единогласно проголосовали за кандидатуру Елены Мудровой от фракции «Единая Россия». Об этом сообщает городская администрация.
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
В конце минувшей недели в Оренбуржье прошли досрочные выборы губернатора, на которых победил Евгений Солнцев от «Единой России». Также жители региона голосовали за муниципальных депутатов, в том числе за парламентариев Оренбургского городского совета и совета депутатов Медногорска.
По итогам выборов Елена Мудрова была переизбрана в муниципальный совет депутатов (по первому избирательному округу), который возглавляла ранее. Вместе с ней большинство мандатов досталось представителям партии «Единая Россия»: Александру Овчинникову (второй округ), Ольге Миндияровой (третий округ) и Ильнуру Исхакову (четвертый округ). Только в пятом округе победил самовыдвиженец Алексей Щигель.