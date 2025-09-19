Совет депутатов Медногорска приступил к работе в обновленном составе

В Медногорске прошло первое заседание совета депутатов седьмого созыва. Парламентарии избрали своего председателя. Депутаты единогласно проголосовали за кандидатуру Елены Мудровой от фракции «Единая Россия». Об этом сообщает городская администрация.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

В конце минувшей недели в Оренбуржье прошли досрочные выборы губернатора, на которых победил Евгений Солнцев от «Единой России». Также жители региона голосовали за муниципальных депутатов, в том числе за парламентариев Оренбургского городского совета и совета депутатов Медногорска.

По итогам выборов Елена Мудрова была переизбрана в муниципальный совет депутатов (по первому избирательному округу), который возглавляла ранее. Вместе с ней большинство мандатов досталось представителям партии «Единая Россия»: Александру Овчинникову (второй округ), Ольге Миндияровой (третий округ) и Ильнуру Исхакову (четвертый округ). Только в пятом округе победил самовыдвиженец Алексей Щигель.

Георгий Портнов