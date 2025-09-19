РКН рассчитывает получить со сбора на интернет-рекламу до 15 млрд рублей

Роскомнадзор намерен ежегодно получать не менее 12-15 млрд руб. от нового сбора за распространение интернет-рекламы. Об этом сообщил глава РКН Андрей Липов.

Обязательный трехпроцентный сбор введен с 2025 года. Уже во втором квартале, по словам господина Липова, он принес в федеральный бюджет почти 4 млрд руб.

«Рассчитываем, что будет получаться не меньше 12-15 млрд руб. ежегодно. Кроме сбора за рекламу ведомство осуществляет также сбор за использование радиочастотного спектра»,— пояснил глава РКН в интервью газете «Известия».

В 2024 году, уточнил Андрей Липов, РКН получил 43,2 млрд руб., а в 2025-м ожидает поступлений в размере 46 млрд руб. Такие показатели делают Роскомнадзор профицитным ведомством для государства, добавил глава ведомства.