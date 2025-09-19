Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Удмуртский мод для «Майнкрафта» разработали воспитанники лагеря «Шундыкар»

Воспитанники детского лагеря «Шундыкар» создали удмуртский мод для игры «Майнкрафт». Об этом сообщил руководитель администрации главы и правительства республики Александр Журавлев в Telegram.

За десять дней ребята разработали и запрограммировали новые игровые инструменты, такие как табани, перепечи с мясом и картошкой, музыкальный инструмент крезь, монисту и венок из италмаса. Все предметы функциональны: еда утоляет голод, мониста дает броню, венок из италмаса «дарует» ночное зрение, а крезь защищает от злых «мобов».

Модификация игры уже доступна для участников лагеря, и организаторы планируют опубликовать ее для всех желающих.

Анастасия Лопатина